Beyazıt Öztürk'ten, Hayranlarına 'Beyaz Show' Müjdesi

Beyazıt Öztürk'ten, Hayranlarına 'Beyaz Show' Müjdesi

O Ses Türkiye jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk sevenlerine müjdeli haberi verdi. Öztürk, sevilen programı Beyaz Show'u 20 Nisan'da Almanya'da yapacak.

Beyaz Show'la milyonların sevgisini kazanan Beyazıt Öztürk, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyesi olarak sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şovmen geçen akşam, hayranlarını güzel haberle sevindirdi.

20 NİSAN'DA ALMANYA'DA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Öztürk, Avrupa'da gurbetçilerle buluşacağı 'Beyaz Show'la ilgili O Ses Türkiye'nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan'da Almanya'da Beyaz Show yapacak olan Beyaz bu güzel haberi O Ses Türkiye'nin yarı final programında duyurdu.

BEYAZ'IN ANTRENMANI VAR

Acun ılıcalı da bu haberi "Beyaz'ın antrenmanı var" diyerek duyurdu.

ŞAKASIYLA KAHKAHAYA BOĞDU

Kendi reklamını yaptığı için biraz utanan Beyaz duyuruyu yaptıktan sonra "Bu arada başlamışken onu da duyurayım; arabam satılık" şakasıyla diyerek stüdyoyu güldürdü.

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