Beyazıt Öztürk'ten, Hayranlarına 'Beyaz Show' Müjdesi
O Ses Türkiye jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk sevenlerine müjdeli haberi verdi. Öztürk, sevilen programı Beyaz Show'u 20 Nisan'da Almanya'da yapacak.
Beyaz Show'la milyonların sevgisini kazanan Beyazıt Öztürk, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyesi olarak sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şovmen geçen akşam, hayranlarını güzel haberle sevindirdi.
20 NİSAN'DA ALMANYA'DA SEVENLERİYLE BULUŞACAK
Öztürk, Avrupa'da gurbetçilerle buluşacağı 'Beyaz Show'la ilgili O Ses Türkiye'nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan'da Almanya'da Beyaz Show yapacak olan Beyaz bu güzel haberi O Ses Türkiye'nin yarı final programında duyurdu.
BEYAZ'IN ANTRENMANI VAR
Acun ılıcalı da bu haberi "Beyaz'ın antrenmanı var" diyerek duyurdu.
ŞAKASIYLA KAHKAHAYA BOĞDU
Kendi reklamını yaptığı için biraz utanan Beyaz duyuruyu yaptıktan sonra "Bu arada başlamışken onu da duyurayım; arabam satılık" şakasıyla diyerek stüdyoyu güldürdü.
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Bu insanlar aynı şeylere baka baka bıkmadımı arkadaş.Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Saten başka bişey yapma kabiliyetleri yok. Ömürleri Show yapmak. Insanlığa başka faydaları yok.Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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Beyazında acununda kanalında yeter ulan bıktık sizden yeterCevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır