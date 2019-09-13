Beyazıt Öztürk'ten 4,5 milyon TL'lik reklam anlaşması!

13.09.2019 16:48

O Ses Türkiye jüri üyeliğine bu sezon da devam edecek olan Beyazıt Öztürk, bir gazlı içecek firmasının reklam yüzü oldu. Öztürk'ün reklam için rekor fiyata anlaştığı öğrenildi.

4,5 MİLYON TL ALDI

Markayla bir yıllık anlaşma yapan ve 4,5 milyon TL aldığı öğrenilen sevilen şovmen, markanın lansman gecesinde kameraların karşısına geçti.

"OĞLUM BELKİ KISMETİN AÇILIR"

Açıklamalarıyla çevresindekileri kahkahaya boğan Öztürk, Kampanya kapsamında 19 şehir gezeceğini söyledi.Öztürk, "Şehirleri gezeceğimi öğrenen annem, "Oğlum belki kısmetin 19 şehirden birindedir bir taşla iki kuş vurursun" diyerek güldürdü.