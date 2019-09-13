Beyazıt Öztürk'ten 4,5 milyon TL'lik reklam anlaşması!

Beyazıt Öztürk'ten 4,5 milyon TL'lik reklam anlaşması!

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, gazlı bir içecek markasının reklam yüzü oldu. Öztürk'ün reklamdan 4,5 milyon TL aldığı öğrenildi.

13.09.2019 16:48
Beyazıt Öztürk'ten 4,5 milyon TL'lik reklam anlaşması!

O Ses Türkiye jüri üyeliğine bu sezon da devam edecek olan Beyazıt Öztürk, bir gazlı içecek firmasının reklam yüzü oldu. Öztürk'ün reklam için rekor fiyata anlaştığı öğrenildi.

4,5 MİLYON TL ALDI

Markayla bir yıllık anlaşma yapan ve 4,5 milyon TL aldığı öğrenilen sevilen şovmen, markanın lansman gecesinde kameraların karşısına geçti.

"OĞLUM BELKİ KISMETİN AÇILIR"

Açıklamalarıyla çevresindekileri kahkahaya boğan Öztürk, Kampanya kapsamında 19 şehir gezeceğini söyledi.Öztürk, "Şehirleri gezeceğimi öğrenen annem, "Oğlum belki kısmetin 19 şehirden birindedir bir taşla iki kuş vurursun" diyerek güldürdü.

Beyazıt Öztürk'ten 4,5 milyon TL'lik reklam anlaşması!
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YORUMLAR (7)

  • HAKAN:
    bir ekmeğe muhtaç çocuğunu okula gönderemeyen insanlar varken bu ülkede ünlülere bu akadar para veren zihniyete yazıklar olsun
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  • MAKIF:
    Yakışır efendi azından küfür çıkmayan sempatikliği, kıvrak zekası ve adamlığı ile kazandığı para az bile. sizi salak yerine koyarak sadece küfürler ile güldürerek siz sadece bunlan anlarsınız der gibi iş çıkaran ve bundan para kazanan kendine komedyen diyen şebeklerin kazandıklarına bakarsak az bile helal olsun BEYAZ abi
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