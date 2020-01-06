: Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı

06.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:30

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin Cuma günü Irak'ta düzenlediği suikast sonucu öldürülmesinin ardından Tahran yönetiminin açıkladığı en önemli karar, ülkenin artık nükleer anlaşma kapsamında belirlenen sınırlamalara uymayacağını duyurması oldu. Bu açıklamanın ardında Beyaz Saray Sözcüsü Kellyanne Conway, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen İran'la nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı olduğunu bildirdi.

TRUMP'IN 52 IRAN HEDEFİ SORUSUNU DA YANITLADI

Conway ayrıca Trump'ın hedeflerinde olan 52 noktadan bazılarının İran ve İran kültürü için çok önemi yerler olduğunu belirtmesi konusuna da açıklık getirdi.Trump'ın İran'ın kültür yerlerini hedef almadığını söyleyen Conway, "Sadece soru soruyordu" dedi.

Kellyanne Conway

İRAN ANLAŞMAYA UYMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD, 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği ile İran arasında imzalanan anlaşmadan 2018'de çekilmiş ve taraflar arasındaki uzlaşının geleceği de tehlikeye girmişti.

Kasım Süleymani suikastı sonrası İran'dan yapılan açıklamalarda, Tahran'ın anlaşmadan çekildiği söylenmedi. Ancak İran, bundan böyle anlaşma kapsamında belirlenen uranyum zenginleştirme ya da zenginleştirilmiş uranyum stoku sınırlamalarına uyulmayacağını söyledi.

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