Beton mikserine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
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Beton mikserine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Beton mikserine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da bulunan beton santralinde çalışan bir işçi beton mikserine sıkışarak feci şekilde can verdi.

Iğdır'da bulunan beton santralinde çalışan bir işçi beton mikserine sıkışarak feci şekilde can verdi.

Olay, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. Beton santralinde çalışan Mehmet Erdem, beton mikserinin kazanını temizlemek için içine girdi. Evli ve 2 çocuk babası Erdem'in beton mikserine girdiğini fark etmeyen H.Y. isimli operatör makineyi çalıştırdı. Ses gelmesi üzerine hemen beton mikserini kapatan operatör H.Y. daha sonra mikseri kapattı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Mehmet Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Erdem'in cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, H.Y. isimli operatör ise gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erdem'in cenazesi bugün öğlen saatlerinde yakınlarının gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'nda defnedildi. - IĞDIR

Beton mikserine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Beton mikserine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Beton mikserine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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