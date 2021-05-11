Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde sıkışarak öldü
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Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde sıkışarak öldü

Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde sıkışarak öldü
Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ - Haberler | Güncel

IĞDIR'da beton santralinde çalışan Mehmet Erdem (30), beton kazanını temizlerken mikserin çalıştırılması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.

IĞDIR'da beton santralinde çalışan Mehmet Erdem (30), beton kazanını temizlerken mikserin çalıştırılması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde 14 Kasım Mahallesi, Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erdem, 3 yıldır çalıştığı beton santralinde mesai bitimi öncesi beton mikserinin kazanını temizlemeye başladı. Bu sırada operatör H.Y. makineyi çalıştırınca Erdem kazanın içinde sıkıştı. Durumu fark eden operatör H.Y. makineyi durdurdu. Yapılan kontrolde Mehmet Erdem'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı haber alıp santrale gelen Mehmet Erdem'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Erdem'in cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, operatör H.Y. ise gözaltına alındı.

Mehmet Erdem'in cenazesi bugün öğlende yakınlarının gözyaşları içinde Iğdır Asri Mezarlığı'nda defnedildi.


Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde sıkışarak öldü
Beton kazanını temizlerken çalıştırılan mikserde sıkışarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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