Besni Küçük Sanayi Sitesi Camisine destek bekleniyor

Adıyaman'ın Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, Sanayi Sitesi Camisi için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yapımı devam eden cami çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, caminin yaklaşık olarak yarısının tamamlandığını söyledi.

Küçük Sanayi Sitesine cami kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Arslan, "Geçtiğimiz yıl caminin protokolünü müteahhit firma ile imzalayarak temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Şuanda cami inşaatımız devam ediyor. Sanayi sitemiz içerisinde yapımı devam eden ve 1 milyon TL'ye mal olacak camimiz için bize en büyük desteği veren Mustafa Rabuş amcamızın öncülüğünde bugüne kadar müteahhit firmaya 426 bin TL ödeme yaptık. Camimizin yaklaşık yüzde 40'ı yapıldı. Paramız olduğu kadarıyla da camimizin yapımına devam ediyoruz. Ayrıca Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ise camiye yardım yapacağını söylemişti. Hedefimiz en kısa zamanda camimizi tamamlayarak esnaflarımızın hizmetine açmaktır. Camimizi en kısa sürede tamamlamak için hayırsever iş adamlarımızın desteklerini bekliyoruz. Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Cami Yaptırma Derneği İBAN Hesap No: TR58 0006 4000 0018 0200 5326 39" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA