BEŞİKTAŞ'TA YENİ YIL COŞKUSU EDİS VE OZAN DOĞULU İLE YAŞANDI

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, 2022'ye Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilen Edis ve Ozan Doğulu konserleriyle merhaba dedi. Konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, '2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum' dedi.

Yılbaşına özel Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda, Ozan Doğulu ile Edis konser verdi. Yeni yılı, yeni umutlarla karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, Edis ve Ozan Doğulu'nun sahne aldığı gecede 2022'ye coşkuyla girdi. Kutlama etkinlikleri 18.00'de Barbaros Meydanı'nda yılbaşı korteji ve Meltem Özkan & Kerem Kaya DJ performanslarıyla başladı. Ardından 21.00'de Ozan Doğulu DJ performansını sergiledi. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde ise Edis konser alanını dolduran tüm vatandaşlar için sahne aldı.

'2022, 2021 GİBİ OLMASIN'

Yeni yıla konserle girmek istediğini belirten 24 yaşındaki Enes Yanardağ duygularını, 'İnşallah 2022, 2021 gibi olmaz. Yeni yıldan beklentim; her şeyin daha güzel olması, ekonomimizin iyileşmesi ve bu virüsün bir an önce son bulmasıdır' şeklinde ifade etti.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Konser olduğunu duyunca hemen geldiğini ifade 22 yaşındaki Gökhan Topal ise konser alanının oldukça kalabalık olduğunu ve Edis'in sahneye çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Topal yeniyıl mesajını şu şekilde verdi:

'2022 mutlu, huzurlu, bol kazançlı, bol paralı geçer inşallah. Çünkü geçen yıl bol ölümlü, stresli, kavgalı olduğu için çok kötüydü. Bu sene umarım öyle olmaz.'

Edis'in sahneye çıkmasını bekleyen 15 yaşındaki Rabia Sümeyye de 'Edis'i çok seviyorum ve onu dinlemek için geldim. Geçen yıl çok kötü geçti. Bu yılın daha güzel geçmesini istiyorum' dedi.