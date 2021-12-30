Beşiktaş'ta yeni yıl coşkusu Edis ve Ozan Doğulu ile yaşanacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, 2022'ye Barbaros Meydanı'nda düzenlenecek Edis ve Ozan Doğulu konserleriyle merhaba diyecek. 31 Aralık akşamı gerçekleşecek konsere tüm İstanbulluları davet eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "2021'e veda ederken gelin yeni yıl coşkusunu hep beraber yaşayalım" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 31 Aralık Cuma akşamı Barbaros Meydanı'nda yılbaşı konseri düzenliyor. Yeni yılı, yeni umutlarla karşılayamaya hazırlanan vatandaşlar Edis ve Ozan Doğulu'nun sahne alacağı gecede sanatçıların performanslarıyla 2022'ye coşkuyla girecek.

Kutlama etkinlikleri saat 18.00'de Barbaros Meydanı'nda Yılbaşı Korteji ve DJ performanslarıyla başlayacak. Konser etkinlikleri kapsamında saat 21.00'de Ozan Doğulu DJ performansını sergileyecek. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen ismi Edis konser alanını dolduran tüm vatandaşlar için sahnede olacak.