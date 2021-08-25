Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi: 2 yaralı

Devrilen aracın görüntüsü Hasar gören diğer araçlar Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi: 2 yaralı İSTANBUL (AA) – Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Devrilen aracın görüntüsü

Hasar gören diğer araçlar

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Varnalı Sokak'ta yokuşta ilerleyen 34 AJ 2352 plakalı otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarparak yan yattı.

Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil