Bastığı cam kırılan iş adamı 4. kattan düşerek can verdi
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Bastığı cam kırılan iş adamı 4. kattan düşerek can verdi

Beşiktaş'ta şirketinin havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düşen iş adamı Mertol Tepecik'in hayatını kaybetti.

17.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:46
Bastığı cam kırılan iş adamı 4. kattan düşerek can verdi

'ta şirketinin havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düşen iş adamı Mertol 'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİRDİ

Edinilen bilgilere göre olay Cuma günü Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. Danışmanlık şirketi sahibi iş adamı Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş adamının ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bastığı cam kırılan iş adamı 4. kattan düşerek can verdi
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