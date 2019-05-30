Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu

İstanbul Beşiktaş'taki eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darbedildi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alınırken, şiddete maruz kalan kadın çalışan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olayın iç yüzünü anlattı.

İşte talihsiz kadının yaptığı açıklama;

"Merhaba, sizinle İstanbul'un göbeğinde maruz kaldığım şiddet olayını paylaşmak istiyorum. Meydan Beşiktaş'ta yapılan bir konser için gişede bilet kontrolünde çalışıyordum. Mal sahibi Şahin Şeker geldi ve 'Beni gördüğünüzde ayağa kalkacaksınız, neden ayağa kalkmıyorsunuz' diye bağırmaya başladı. İlk önce yanımdaki arkadaşım Enver'e tokat attı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA İŞE YARAMADI

Ardından bana dönüp 'beni görünce ayağa kalkacaksınız' diye masaya vurmaya başladı. Ben de ayağa kalktım, 'Özür dileriz, çalışıyorduk, sizi görmedik' dememle birlikte bana da tokat attı. Ne olduğunu anlamadan art arda tokatlar savurmaya başladı. 'Şahin bey, sakin olun sizi görmedim' dedim ancak vurmaya devam etti.

"SAÇIMI TUTUP BENİ DUVARA ÇARPTI"

Ben de çıkmak için kapıya doğru yöneldim. Arkamdan parmağını bana doğru sallayarak 'Bir daha buraya gelirsen seni öldürürün, ayaklarını kırarım' diye tehdit etti. Arkamı dönüp bakında daha fazla sinirlendi ve saçımı tutup beni duvara çarptı, tekme attı . Sonra da beni iterek dışarıya attı.

"15 GÜN SES ÇIKMAYINCA SAVCILIĞA GİTTİM"

Otopark görevlileri de vardı. Ancak hiç biri yardım etmedi, sadece seyirci gibi izlediler. Olayların hemen akabinde karakola gitti. Görüntüleri verdim, darp raporu aldım. Karakoldan 15 gün ses çıkmayınca savcılığa gittim. Dilekçemi verdim ve görüntüleri elden teslim ettim.

"BANA KÖTÜ BİR ŞEY YAPMALARINDAN KORKUYORUM"

Ancak 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen hala bir geri dönüş alamadım. 5 yıldır bağlı bulunduğum şirketim, bu yaşadıklarımdan sonra, benim mağduriyetimden dolayı, bütün yatırımlarına rağmen çıkma kararı aldılar. Benim yanımda oldukları için onlara da minnettarım. Şahin Şeker için 6 ay uzaklaştırma karar çıkarttırdım ancak savcılıktan bir dönüş olmadıkça bana kötü bir şey yapmalarından korkuyorum."