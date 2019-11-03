Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı

03.11.2019 18:28

Beşiktaş Meydanı'nda bir halk otobüsü şoförü, otobüsle durağa daldı. Durakta bekleyen 13 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırılırken şoförün kendisine tepki gösteren 3 kişiyi de bıçakladıktan sonra denize atladığı ileri sürüldü. Korku dolu anların yaşandığı Beşiktaş'ta, olaya şahit olan yolcular o anları anlattı.

"BIÇAKLA İNDİ VE YOLCULARA SALDIRDI"

Dehşet dolu anlara şahit olan bir yolcu, "Otobüsün içindeydim. Zincirlikuyu'dan binmiştim. Işıklardan döndü, durmadan manevra yaptı ve çarptı. Sonra durup bıçakla indi ve yolculara saldırdı. Oradan da Beşiktaş sahile gidip denize atladı. Biz de şokun etkisindeydik." dedi.

"BAZILARININ KOLU KIRILMIŞ, BAZILARININ BELİNDE ÇATLAKLAR VAR"

Muhabirin, "Şu anda atlayan kişinin durumu nasıl? Yararlılar hakkında bilginiz var mı?" soruları üzerine yolcu, "Şu an gözaltına alındı. Yaralılar var. Bazılarının kolu kırılmış, bazılarının belinde çatlaklar var. Hayati tehlikesi olan yok. Sadece şokun etkisinde olan çok insan var." yanıtını verdi.

Olayın şokunu üzerinden atamayan vatandaş, muhabirin, "O anlar neler yaşadınız?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Bir an içinde insanlar paniğe kapıldı ve çığlık atmaya başladı. Ve bıçakla bizim üzerimize gelecek zannettik. Kendimizi savunacak hiçbir şeyimiz yok. Öyle bir korku içinde olduk."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Meydan'da bir yolcu otobüsünün durağa dalması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü kaza sonrası kendisine tepki gösteren 3 vatandaşı da bıçaklamış, ardından denize atladığı ileri sürülmüştü.