Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yayaları bıçaklayan şoförün sabıka kaydı ortaya çıktı

04.11.2019 08:18

Beşiktaş meydanında kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför kaçmak isterken denize atladı. Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi.

ŞOFÖR DEHŞET SAÇTI

İstanbul Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Kaza Beşiktaş meydanı Ortaköy istikametinde gerçekleşti. Kabataş - Şirintepe seferini yapan 27E numaralı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa girdi.

ADAM YARALAMADAN KAYDI VAR

İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü kazanın ardından tepkiler üzerine elinde bıçakla araçtan inip kaçmaya çalışırken denize atladı. Şoförün bir kişiyi de bıçakla yaraladığı belirtildi. Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ağır yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DENİZE ATLADI: ÖLDÜRÜN BENİ

Beşiktaş Meydanı'nda kullandığı halk otobüsüyle durağa daldıktan sonra bıçakla bazı yolculara saldıran ve ardından kendini denize atan otobüs şoförünün denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Denizden çıkarılan şoförün "Öldürün beni" diye bağırması dikkat çekti.

"ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Beşiktaş'ta önce otobüs durağına dalan, sonra kendisine tepki gösteren 3 kişiyi bıçaklayan Özel Halk Otobüsü şöförüyle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığını duyurdu.

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kağıthane-Kabataş seferi yapan Özel Halk Otobüsü şoförü, güzergahı dışındaki bir durağa aracı sürerek durak ve otobüsteki 14 vatandaşımızı yaralamıştır. Tedavisi devam etmekte olan 12 vatandaşımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili en doğru bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Kaynak: AA