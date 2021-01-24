Beşiktaş'ta bıçaklı saldırı: 3 yaralı
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Beşiktaş'ta bıçaklı saldırı: 3 yaralı

24.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:57

Beşiktaş'ta kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yabancı uyruklu 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Beşiktaş'ta kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yabancı uyruklu 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen zanlı, yabancı uyruklu 3 kişiyle tartışmaya başladı.

Şüpheli, tartıştığı kişileri bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Beşiktaş'ta bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Beşiktaş'ta bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Beşiktaş'ta bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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