Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Maç ne zaman başlıyor? Maç kaçta başlıyor?
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Maç ne zaman başlıyor? Maç kaçta başlıyor?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Maç ne zaman başlıyor? Maç kaçta başlıyor?
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Son şampiyon Beşiktaş, Süper Süper Lig'in 3. haftasında Vava- Cars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Maç ne zaman başlıyor? Maç kaçta başlıyor? Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Maç ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında 2 puan bırakan Kara Kartal, sahasında Karagümrük'ü mağlup etmek istiyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sergen Yalçın, dünyaca ünlü yeni transferler Michy Batsuayi ve Alex Teixeira'ya bu maçta ilk 11'de şans verdi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

BEŞİKTAŞ'TA N'SAKALA YOK

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Salih, Teixeira, Larin, Batshuayi

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Benatia, Biglia, Erhun, Jimmy, Frei, Musa, Pesic

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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Maç ne zaman başlıyor? Maç kaçta başlıyor? - Haberler
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