Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Ağustos Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Sergen Yalçın, dünyaca ünlü yeni transferler Michy Batsuayi ve Alex Teixeira'ya bu maçta ilk 11'de şans verdi. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Ağustos Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının gollerini kim attı?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Ağustos Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının gollerini kim attı? Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında 2 puan bırakan Kara Kartal, sahasında Karagümrük'ü mağlup etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç özeti maç bitiminde aktif olacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç şimdi 1-0 oldu. Beşiktaş önde.

Maçın golleri aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş'ın golleri:

Alex Teixeira

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-0 devam ediyor.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA N'SAKALA YOK



Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemedi. Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK YARI

Dakika 4: Savunmanın hatası sonra ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu yandan dışarıya gitti.

Dakika 17: Batshuayi'nin pasıyla hareketlenen Larin, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda Viviano gole izin vermedi.

Dakika 29: Alex Teixeira ceza sahası yayına doğru sokulup şık bir ayak içi vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 43:Batshuayi sol çaprazdan yakın direk dibine sert bir vuruş yaptı. Viviano gole izin vermedi.

Dakika 45: Rosier'in hatası ile topla buluşan Pesic, sol çaprazdan uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Ersin parmaklarının ucuyla topu çeldi.

İKİNCİ YARI

Dakika 47: Salih, Erhun'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dakika 53: Batshuayi'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rosier, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Viviano gole izin vermedi.