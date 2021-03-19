Beşiktaş Esports'a büyük haksızlık: temsilcimiz maça çıkmama kararı aldı!

Temsilcimiz Beşiktaş Esports VPG kupasında Seazon takımı tarafından gerçekleştirilen kural ihlali sonucunda turnuva yönetimi tarafından gerekli karar verilmediği için final maçına çıkmama kararı aldı.

Temsilcimiz Beşiktaş Esports haklı tepkisini ortaya koydu. Turnuvanın kuralları gereği takımların sadece 5 dakika gecikme hakkı bulunuyordu. TSİ 23: 30'da başlaması gereken karşılaşmada Seazon'un 25 dakika gecikmesi sonrası Beşiktaş Esports haklı tepkisini ortaya koyarak Virtual Pro Gaming yönetiminden mücadelenin kendileri lehine tecil edilmesini talep etti.

Dün gece tarafından yapılan açıklamadan hemen sonra Virtual Pro Gaming tarafından detaylı bir açıklama yayımlandı. İşte iddaa edilen ayrıntılar:

Seazon takımı 15 dakikalık bir gecikme istedi. İletişim halinde olduğumuz için problem görmedik.

Takım maç başlamadan iki dakika öncesinde hazır bulunuyordu.

Yönetici ekibimize kabul edilemez tehditler yapıldı.

Herhangi bir takımın geç kalmasını onaylamıyoruz fakat spesifik bir durum söz konusu olursa yönetici ekibinin kuralların dışında karar alma yetkisi vardır.

Tüm kurallar herhangi bir sorun çıkması durumunda ligin yararına olacak şekilde değiştirilir.

Yapılan açıklama sonrası VPG tarafı yoğun eleştiriye maruz kaldı. Açıklamada ayrıca Beşiktaş Esports tarafından iğrenç, ırkçı yorumlar geldiği belirtildi. Temsilcimizi yalancı çıkarma amacıyla ve üslubuyla yapılan açıklamanın elle tutulur bir tarafı bulunmuyor. Haksızlığa uğrayan takımın yanında olmak yerine onları hedef alan bir açıklama yayınlamak sadece Türk taraftarlar değil, yabancı taraftarlar tarafından da tepki gördü. VPG'nin açıklaması sonrası Beşiktaş Esports tarafından geri dönüş gelmedi. Seazon takımı da Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile "Yakında tekrar görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Nihai karar olarak her iki takım da şampiyon olarak değerlendirilmeyecek. Her iki takım da 200 dolar ile ödüllendirilecek.

Turnuvada finale kadar yükselen ve haksızlığa karşı tepkisini ortaya koyan temsilcimiz Beşiktaş Esports'u takdir ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. En kısa sürede VPG tarafından gerekli kararın alınmasını bekliyoruz.

Kaynak: Playerbros