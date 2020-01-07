Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü!
İspanya'da küçük bir çocuğun beş katlı bir binanın camından çıkıp daracık bir çıkıntıda koşmaya başladığı görüler izleyenlerin yürekleri ağızlarına getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez görüntülendi.
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Tenerife Adası'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk, beş katlı bir binanın camından çıkıp daracık bir çıkıntıda koşmaya başladı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Minik çocuğu binanın kenarında yürürken yansıtan video yürekleri ağızlara getirdi. Görüntüler radyo sunucu Jeremy Dixon tarafından Twitter'da paylaşıldı.
İZLEMESİ GERÇEKTEN KORKUNÇ
İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Jeremy Dixon'ın "İzlemesi gerçekten korkunç" notuyla aktardığı video kısa süre içinde binlerce kez görüntülendi. Dixon, "Görünüşe göre video Tenerife'de kaydedildi. Çocuklu tatillerde her zaman giriş kat odalarını ayırtmaya çalışıyorum, nedenini görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.