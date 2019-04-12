Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu'nun Aşkı 3 Ay Sürdü

Ocak ayında başlayan aşklarıyla gündem olan oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu'nun kısa bir süre önce ayrıldığı iddia edilmişti. İkili, bu konuyla ilgili sessiz kalırken önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Birkan Sokullu, iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

Çiftin ayrılıklarında eski sevgili Berrak Tüzünataç'ın silmediği fotoğrafların sebep olduğu iddia edildi.

"SAYGI VE SEVGİ ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK"

Birkan Sokullu, "Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim ki Dilan'la saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldık" dedi.

33 yaşındaki Birkan Sokullu ile 24 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in hala Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeleri de Sokullu'nun dostça ayrıldık açıklamalarını doğruladı.

BERRAK, BİRKAN'LA OLAN FOTOĞRAFLARINI SİLEMEDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Çiftin aldığı kararın kulislerde duyulmasıyla da ortaya Berrak Tüzünataç iddiası atıldı. Kasım 2018'de ayrıldığı üç yıllık sevgilisi Birkan Sokullu'yla fotoğraflarını Instagram'dan ısrarla silmeyen Berrak Tüzünataç'ın inadı, Dilan Çiçek Deniz'i rahatsız etti. Berrak Tüzünataç'ın sevgilisiyle barışmaya çalıştığını öğrenen oyuncu, Birkan Sokullu'ya rahatsızlığından bahsetti. Birkan Sokullu da Berrak Tüzünataç'la arkadaş olduklarını ve görüşmeye devam edebileceğini söyleyince Dilan Çiçek Deniz, ilişkisini bitirmeye karar verdi.