Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ilk poz
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Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ilk poz

Geçen hafta 10 günlük Miami tatiline giden çiftten Berrak Tüzünataç, fotoğraf koymama nedenlerini "10 Ocak'ta sinema filmim 'Biz Böyleyiz' vizyona girecek.

31.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:51
Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ilk poz

Geçen hafta 10 günlük tatiline giden çiftten , fotoğraf koymama nedenlerini "10 Ocak'ta sinema filmim 'Biz Böyleyiz' vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız" diyerek açıklamıştı.


Ünlü oyuncu, dün akşam Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.


Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.


Kaynak: Hürriyet

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