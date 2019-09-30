Berna Laçin, elektriğe yapılan yüzde 14,9 oranındaki zamma tepki gösterdi

30.09.2019 23:12

Güzel oyuncu Berna Laçin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından elektriğe yapılan yüzde 14,9 zamma tepki gösterdi.

"HADİ EKONOMİSTLER HESAP ETSİN"

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Berna Laçin, "Son 3 aydır (31 Temmuz , 31 Ağustos ve bugün ) üst üste yüzde 15 zam geldi elektriğe! 3 kere yüzde 15 zam toplam yüzde kaç eder hadi ekonomistler bir hesap ediversin?" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50 ZAMMI OLUR"

Tweetlerine devam eden Berna Laçin, "Yüzde 15 değil pardon 14.9. 3 kere 14.9, yüzde 50 zam demek 3 ayda (küsüratı attım hadi hatta 52'ye yakın da) Yüzde 50 zammı olur be 3 ayda o ne pes!" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

EPDK elektriğe yüzde 14.9 zam yaptığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.