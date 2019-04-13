Berna Laçin'den Şarkıcı Kıraç'a Sert Tepki!

Okullarda İngilizce eğitimin kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulunan şarkıcı Kıraç'a Berna Laçin'den tepki geldi. Laçin, Kıraç'ı kastederek, "E yolla İngilizce eğitim vermeyen okula be arkadaş, okuldan bol ne var memlekette! Sen yollama belki başkası yollar, ona da karışma ama" dedi.

"YENİ NESİL DÜNYA VATANDAŞI OLMALI"

Laçin paylaşımının devamında "Bu devirde bir İngilizce yetmez zaten, ne kadar çok dil bilir o kadar dünya vatandaşı olur çocuklar. Dün, bir yazar, Alman eşinin sadece İngilizce bildiğinden ve bunun yetersiz olduğundan söz ediyordu! Yeni nesil dünya vatandaşı olmalı bunu ne kadar erken kavrarsak o kadar iyi" diye yazdı.

KIRAÇ'TAN YANIT GECİKMEDİ

Kıraç'tan ise Berna Laçin'e cevap gecikmedi. Sevilen şarkıcı Berna Laçin'e "Sevgili Berna ,dünya vatandaşlığı yalanı egemen devletlerin bizi kontrol altına almak için ortaya attığı kemiklerden biridir. Hepimizi işe yarar ve uyumlu köleler yapmak için. Sen de biliyorsun ki ilk önce Türkiye'mizde yurttaşlık bilincini oluşturmalıyız" diye yazdı.