Berna Laçin'den Şarkıcı Kıraç'a Sert Tepki!
Kıraç'ın "Ben bir vatanseverim; İngilizce eğitim kalkmalı." sözlerine ünlü oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Okullarda İngilizce eğitimin kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulunan şarkıcı Kıraç'a Berna Laçin'den tepki geldi. Laçin, Kıraç'ı kastederek, "E yolla İngilizce eğitim vermeyen okula be arkadaş, okuldan bol ne var memlekette! Sen yollama belki başkası yollar, ona da karışma ama" dedi.
"YENİ NESİL DÜNYA VATANDAŞI OLMALI"
Laçin paylaşımının devamında "Bu devirde bir İngilizce yetmez zaten, ne kadar çok dil bilir o kadar dünya vatandaşı olur çocuklar. Dün, bir yazar, Alman eşinin sadece İngilizce bildiğinden ve bunun yetersiz olduğundan söz ediyordu! Yeni nesil dünya vatandaşı olmalı bunu ne kadar erken kavrarsak o kadar iyi" diye yazdı.
KIRAÇ'TAN YANIT GECİKMEDİ
Kıraç'tan ise Berna Laçin'e cevap gecikmedi. Sevilen şarkıcı Berna Laçin'e "Sevgili Berna ,dünya vatandaşlığı yalanı egemen devletlerin bizi kontrol altına almak için ortaya attığı kemiklerden biridir. Hepimizi işe yarar ve uyumlu köleler yapmak için. Sen de biliyorsun ki ilk önce Türkiye'mizde yurttaşlık bilincini oluşturmalıyız" diye yazdı.
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Amerikalılar ingikizler Fransızlar Almanlar Araplar vs. hep tek dil biliyorlar istisnalar hariçCevap Yaz 7 2 Yayından KaldırRAMSES: İngilizler ilkokul 1 den itibaren zorunlu Fransizca veya İspanyolca veya İtalyanca Fransizlar zorunlu İngilizce ve ya İspanyolca, İtalyanca Almanlarda zorunlu İngilizce İtalyanca ve ya Fransizca egitimi aliyorlar. Korfez ulkelerindeki Araplarin %90 i İngilizceyi orta ustu seviyede konusuyor. Amerikalilara gelecek olursak dunyanin en cahil milleti Amerikalilardir. Cahil olduklari icin onlari yonetenler istedikleri zaman cok basit bahanelerle savaslar cikartabiliyorlar.6 1 Yayından Kaldır
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vayyy memleketlim onlar dondurmadan anlamaz sen boşverCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bırakın su dıs gucler tarafından somurulme palavralarını artık. bu sadece kendimize "bak gördünmü bizim hiç suçumuz yok" diyip içimizi rahatlatma methodu. dünyanın en ileri teknolojisine sahip, modern vs vs dediğimiz ülkeler çok ta milliyetçi vs değiller. demekki bu iş böyle olmuyor.Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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Ne var yani dil ögrenmekte? Globallesen dünyada ortak dil ingilizce ne yapalim? Ki turizim de ülkemde büyük gelir kaynagi. Ünlü olmak her zaman hakli olmak anlamina gelmezCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır