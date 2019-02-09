Reynmen'den "Analitiği Gösterecek Delikanlı Varsa Konuşalım" Diyen Berkay Şahin'e Sert Tepki: Boşu Kesin

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da sahne alan Berkay hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Berkay, Reynmen'in ilk şarkısı 'Derdim Olsun' şarkısı için "Youtube'da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım." dedi.

"ULAŞTIĞI RAKAMI İNANDIRICI BULMUYORUM"

Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Berkay Şahin, gençler ile bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve kendisini bu durumun ekstra motive ettiğini dile getirdi. Berkay Şahin, Youtube'da izlenme rekorları kıran şarkıların doğru olmadığını söyleyerek Reynmen şu sözlerle gönderme yaptı: "Reynmen'i yaptığı güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Kendisini de çok seviyorum ama on gün gibi kısa sürede yaklaşık seksen milyon gibi bir rakama ulaşmış olmasını da inandırıcı bulmuyorum.

Berkay Şahin

"ANATİLİK RAPORLARI AÇIKLAYACAK DELİKANLI VARSA KONUŞALIM"

Üç yüz, beş yüz milyon izlenmiş şarkıların ilk bir haftasının bana analitik raporlarını açıklasınlar. Youtube'da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım."

Reynmen

"BOŞU KESİN ARTIK"

Berkay Şahin'in açıklamalarına Instagram hesabından cevap veren Reynmen, "17 milyon tekil kişi ortalama 5 defa dinlemiş. Lütfen boşu kesin artık" dedi.

Kaynak: DHA