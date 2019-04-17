Berkay Şahin'in Otel Odası Davasında Yeni Gelişme

Şarkıcı Berkay, konser vermek için gittiği İzmir'deki bir otele, 'problemli müşteri' sıfatı taşıdığı gerekçesiyle alınmadığı otele dava açmıştı. Mahkeme otel yetkililerin itirazı üzerine davayı ilerleyen günlere erteledi.

"HAMİLE EŞİM MAĞDUR EDİLDİ"

Pop Müzik sanatçısı Berkay Şahin, eşinin hamile olduğu dönemde mağdur edildiğini ileri sürerek, otele 150 bin liralık tazminat davası açtı. Otel yetkilileri ise "Berkay mağdur edebiyatıyla para kazanmaya çalışıyor" dedi.

OTELE İFTİRA ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Dilekçede; Berkay ve ailesinin geldiği gün otelin tamamen dolu olduğu ve şarkıcının otele iftira attığı belirtilerek, otelin olayda herhangi bir kusuru olmadığı ve Berkay'ın manevi tazminat adı altında zenginleşme aracı olarak fahiş değerde dava açtığı kaydedildi.

DAVANIN REDDİ TALEP EDİLDİ

Otelde problemli müşteri şeklinde bir kategorize yapılmadığını belirten otel yetkilileri, davanın reddini talep etti. Dava, ilerleyen günlerde Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

"İTİBARIM ZEDELENDİ"

İddiaya göre; hamile eşi ile konser saatine dakikalar kala başka otel aramak zorunda kalan Berkay, dinlenme fırsatı bulamadan sahneye çıktı. Popçu, itibarının zedelendiğini ve eşinin kâbus gibi bir gece geçirmesi nedeniyle rahatsızlandığını söyleyerek otele dava açtı.