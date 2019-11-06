Berkay'ın milyonluk yeni aracı

06.11.2019 08:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:19

Demet Akalın ile yaşadığı hediye polemiği ile gündemden düşmeyen Berkay, aracını yeniledi. Ayakligazete.com sitesinin haberine göre ünlü şarkıcı, Fulya'da bulunan Ercar Motors'tan son model Bentley marka araç satın aldı. Berkay, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi. Berkay ve eşi Özlem Şahin'in baş harflerinden oluşan özel "BOS" plaka yaptıran şarkıcı, yeni aracının önünde ise Ercar Motors'un sahipleri Erkan Özkaya ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte poz verdi.

Kaynak: Diğer