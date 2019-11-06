Berkay'ın milyonluk yeni aracı
Demet Akalın ile yaşadığı hediye polemiği ile gündemden düşmeyen Berkay, aracını yeniledi.
Demet Akalın ile yaşadığı hediye polemiği ile gündemden düşmeyen Berkay, aracını yeniledi. Ayakligazete.com sitesinin haberine göre ünlü şarkıcı, Fulya'da bulunan Ercar Motors'tan son model Bentley marka araç satın aldı. Berkay, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi. Berkay ve eşi Özlem Şahin'in baş harflerinden oluşan özel "BOS" plaka yaptıran şarkıcı, yeni aracının önünde ise Ercar Motors'un sahipleri Erkan Özkaya ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte poz verdi.