Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

18.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:04

Geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşen Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları olay yaratmıştı. Berk Oktay, fotoğrafları yayan kişinin boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun olduğunu iddia etmişti. İkili arasında kriz çıkaran çıplak fotoğrafların ifşası mahkemeye taşınmış, çift uzlaşmak istememişti. Uzun süredir devam eden dava son buldu ve çift ayrıldı.

FOTOĞRAF DAVASI SÜRÜYOR

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay arasında süren çıplak fotoğraf davası henüz bir netliğe kavuşmadı. Son olarak, geçtiğimiz aylarda görülen davada Merve Şarapçıoğlu, boşandığı Berk Okay'ın suçlamalarını reddetti.

Merve Şarapçıoğlu, mahkemede, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçalamaları reddetti. Berk Oktay ise inkar eden Şarapçıoğlu hakkında kesin konuştu.

"MERVE HANIMIN YAPTIĞINA EMİNİM"

Oktay, "Kesinlikle suçu Merve Hanım'ın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi. Berk Oktay'ın suçlamaları karşısında Merve Şarapçıoğlu, kendi uygunsuz fotoğraflarının da ifşa edildiğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

"TOPLUMA REZİL OLDUM"

Merve Şarapçıoğlu'nun tüm inkarlarına rağmen Berk Oktay, ''Ben topluma rezil oldum. İşimden olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Kesinlikle suçu Merve Hanım'ın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Umarım en ağır cezayı alır" diyerek net konuştu.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Berk Oktay ve avukat eşi Merve Şarapçıoğlu, geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu. Eşinin uygunsuz görüntülerini sosyal medyada yayınladığı iddiası üzerine Merve Oktay hakkında savcılık, "Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.