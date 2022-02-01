Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dinçerler, sosyal medya hesabını da kapattı. Sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci de Hadise'ye gönderme yapmadan duramadı.Berk Fenercioğlu kimdir? Tuba Ekinci sevgilisi kim?

BERK FENERCİOĞLU KİMDİR?

Tuğba Ekinci bir süredir Berk Fenercioğlu ile beraber.

Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi" ifadelerini kullandı.

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