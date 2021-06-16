Beril Pozam kimdir? Ada Masalı İdil kimdir? Beril Pozam kaç yaşında, nereli? Beril Pozam dizileri?

Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı'nın sevilen karakterlerinden İdil merak konusu oldu. Umutsuz bir aşkın peşinde olan İdil karakterini Beril Pozam canlandırıyor. Peki, Beril Pozam kimdir? Ada Masalı İdil kimdir? Beril Pozam kaç yaşında, nereli? Beril Pozam mesleği nedir? Beril Pozam dizileri? Beril Pozam hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı'nın sevilen karakterlerinden İdil merak konusu oldu. Umutsuz bir aşkın peşinde olan İdil karakterini Beril Pozam canlandırıyor. Peki, Beril Pozam kimdir? Ada Masalı İdil kimdir? Beril Pozam kaç yaşında, nereli? Beril Pozam mesleği nedir? Beril Pozam dizileri? Beril Pozam hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Daha önce Afilli Aşk dizisinde yer alan Beril Pozam tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

Birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

ROLLER

Ada Masalı

Akrep

Afilli Aşk

Avm Sakini

ADA MASALI İDİL KİMDİR?

Adanın belediye başkanının kızı İdil, hemşirelik mezunudur. Güzelliği ve sosyalliğiyle dikkat çeken İdil, çocukluğundan beri Poyraz'a deli gibi aşıktır. Kendisini yaşadığı adanın etkinliklerine adamıştır. Adanın en sevileni, en beğenileni olmaya alışan, nazik ve yardımsever tavrıyla kendisini herkese kabul ettiren İdil, istediğini elde etmek için her türlü mücadeleyi vermeye hazırdır. Kendisine pek çok şeyi hak gören genç kadın, hakkı olduğuna inandığı şeyleri almaktan da asla vazgeçmez.