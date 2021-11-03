Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu! İşte bebeğin ismi

Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi.

LEYLA DÜNYAYA GELDİ

Çift, 3 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen bebeklerine Leyla adını verdi. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç'e oğulları Ali ve Han'da eşlik etti.

LEYLA NE DEMEK?

Leyla ismi kelime anlamı olarak Arapçadan geçerek dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Kelime anlamı olarak çok karanlık gece, Arabi olayların son gecesi anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca Leyla ve Mecnun hikayesinden yola çıkılarak bu isim yerleşmiştir. Bu sebeple aşık olunan kadın anlamlarını da içermektedir. İsim daha çok Leyla ve Mecnun hikayesinden yola çıkılarak kız çocuklarına verilmeye başlanmıştır.

Leyla, kelime anlamı olarak ayrıca saçları simsiyah olan kadın, sevilen aşık olunan kadın manalarına gelmektedir. Arabi olayların son gecesi olarak kabul edildiği için Leyla kelimesi kabul edilmiştir. Leyl Arap dilinde gece anlamına gelmektedir. Gece gibi simsiyah olan, efsunlu, gece gibi simsiyah gözlere ve saçlara sahip olan kadın anlamlarını bu noktada yola çıkarak almıştır.

LEYLA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Leyla ismi kız çocuklarına sıklıkla verilen ve Arapçadan gelen bir isimdir. Leyla isminin Kuran'da geçtiği hakkında farklı araştırmalar mevcuttur. Arapçada leyl kökünden türeyen Leyla ismi Kuran'da bazı ayetlerde geçmektedir. Bakara Suresi, Enam Suresi ve Al İmran Suresinde gece manasıyla geçmektedir.