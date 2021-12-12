Bergama'nın kültürel mirasını kadın usta taşıyacak

ANADOLU'nun son karatabak ve parşömen ustası Bergamalı İsmail Araç'ın iki çırağından biri olan Nesrin Ermiş Pavlis 'Geleneksel Parşömen Yapımı' icra dalı ile 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu'nun bu yılki çalışmaları tamamlandı. Covid-19 salgını nedeniyle geçen sene düzenli toplantı ve inceleme gerçekleştiremeyen kurul bu sene toplam 606 ustaya 'Sanatçı Tanıtma Kartı' verilmesi kararı aldı. Geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü arttırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan değerlendirme kurulu bu yıl, Bergamalı Nesrin Ermiş Pavlis'i 'Geleneksel Parşömen Yapımı' icra dalı ile 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' olarak kaydetti.