Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı
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Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı

15.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:59
Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerdeki mahallelere ulaşımın kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Bergama'da, saat 02.00 sıralarında, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Yuntdağı, Gökbeyli, Madra ve Kozak bölgelerinde kar etkili oldu. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları ve ağaçların üzerleri karla kaplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.


Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı
Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı
Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı
Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı
Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı
Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben ULU

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