Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi - Magazin
Instagram, Magazin, Haber

Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi

Eser Yenenler'le evlenen ve geçtiğimiz eylül ayında oğlu Kuzey'i dünyaya getiren Berfu Yenenler, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla doğum kilolarını verdiğini gözler önüne serdi.

25.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:49
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi

2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler 7 ayda doğum kilolarından tamamen kurtuldu.

INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Düzenli spor yapan Yenenler, evinin bahçesinde çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Berfu Yenenler'in zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi

"AİLELER İŞİN İÇİNE GİRİNCE EVLİLİK" SADE OLMUYOR"

Yenenler, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında düğünleriyle ilgili bilinmeyenleri anlatmış ve açıklamaları dikkat çekmişti: "İkimizin de istediği tek şey, sade bir olay olmasıydı. Aileler bu işin içine girince pek de öyle olmuyor.

Eser, ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Babam birden Manas destanını okumaya başladı. Abartısız 15 dakika falan konuştu. Ev isteme ortamından ziyade, konferans salonuna dönüştü."

Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Magazin
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Ülke tarihine geçti! Koronavirüs testi 55 gündür pozitif Magazin
Ülke tarihine geçti! Koronavirüs testi 55 gündür pozitif
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim Magazin
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim
Acun, yarışmacılarla iddiaya girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım Magazin
Acun, yarışmacılarla iddiaya girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Magazin
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Magazin
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Bir zamanlar milyonlar kazanıyordu! Eski modelin son hali içler acısı
Bir zamanlar milyonlar kazanıyordu! Eski modelin son hali içler acısı
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Yumurtalarını donduran Khloe, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak
Yumurtalarını donduran Khloe, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 21:56:37. #1.15#
title