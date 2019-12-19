Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri, emniyetten çıkarken başını bereyle tamamen kapatınca yürümekte güçlük çekti.
Adana'da polis, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada 3'ü kadın 10 kişiyi yakaladı. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden 1'i başını bereyle tamamen kapatınca yürümekte güçlük çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 3'ü kadın 10 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 17,40 gram eroin, 77 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu ele geçirildi.
YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler yüzlerini gizlemek isterken, 1 kişi, başına geçirdiği bereyle yüzünü tamamen kapatınca yürümekte zorlandı. Sağlık kontrolüne çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İşte o anlardan kareler;
Haber Videosu: Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı
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Taniyani cikmasin diye bereyle basini kapatiyor, cünki taniyani cok , hakkinda cok ihbar gelecegi icin kapatiyor. Sucu olmayan biri olsa basi dimdik gider.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır