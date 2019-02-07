Beren Saat ve Nebahat Çehre, Hazal Kaya'nın Düğününe Katılmadı
Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Ali Atay'la dünyaevine girdi. Kaya'nın Aşk-ı Memnu'da rol arkadaşları Beren Saat ve Nebahat Çehre'nin, düğüne katılmaması dikkat çekti.
Rol aldığı birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Hazal Kaya ile yönetmen-oyuncu Ali Atay, Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Ünlü çifti, oyuncu arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.
GÖZLER İKİ SİMİ ARADI
Hazal Kaya'nın performansıyla alkış topladığı bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu ekibinden birçok isim törende yerini aldı. Ancak gözler dizinin başrol oyuncuları Beren Saat ve Nebahat Çehre'yi aradı.
DİZİ TAM KADRO TÖRENE KATILDI
'Aşk-ı Memnu' dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu-Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.
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Allah mutlu etsin. Kimse ayrılmak için evlenmiyor. Neden hemen kötü düşünüyorsunuz...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Mutluluklar dilerizCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Aşkı memnu devam etsinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Çaba sarf edin hayat devam ediyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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