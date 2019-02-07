Beren Saat ve Nebahat Çehre, Hazal Kaya'nın Düğününe Katılmadı

Rol aldığı birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Hazal Kaya ile yönetmen-oyuncu Ali Atay, Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Ünlü çifti, oyuncu arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

GÖZLER İKİ SİMİ ARADI

Hazal Kaya'nın performansıyla alkış topladığı bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu ekibinden birçok isim törende yerini aldı. Ancak gözler dizinin başrol oyuncuları Beren Saat ve Nebahat Çehre'yi aradı.

DİZİ TAM KADRO TÖRENE KATILDI

'Aşk-ı Memnu' dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu-Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.