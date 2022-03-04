Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Bomba İddia

Televizyon tarihinin unutulmaz çiftlerinden Beren Saatile Kıvanç Tatlıtuğ'unyeniden aynı projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerilerinde bulunuyor ama bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu.

YILLAR SONRA BULUŞTULAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beklenen gelişme 14 yıl sonra nihayet oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı.

SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAKLAR

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak. Filmle ilgili şuan edindiğim 3 bilgi var; filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor, film New York'ta çekilecek ve Netflix'te yayınlacak.

KIVANÇ TATLITUĞKİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birincilik elde etti. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1.5 yıl hayatını orada sürdürdü.

Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönüp, Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak deneyimledi. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Ödülleri:

2009 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu

2012 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney

2013 Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Kuzey Güney

2013 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kelebeğin Rüyası

2014 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri En iyi erkek oyuncu Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 2009 Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 2012 Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)

Beren Saat'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019-2020 – Atiye (Atiye) (TV Dizisi)

2017 – Arama (Çiçekçi) (Sinema Filmi)

2016 – Kürk Mantolu Madonna (Maria Puder) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşam Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Minyonlar (Scarlet Overkili Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2014 – 9on (Emine) (Sinema Filmi)

2013-2014 – İntikam (Yağmur) (TV Dizisi)

2013 – Benim Dünyam (Ela) (Sinema Filmi)

2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2010-2012 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Fatmagül) (TV Dizisi)

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Barbie Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2009 – Gecenin Kanatları (Gece) (Sinema Filmi))

2008 – Güz Sancısı – Elena – Oyuncu

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Bihter) (TV Dizisi)

2007 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2006-2008 – Hatırla Sevgili (Yasemin) (TV Dizisi)

2004-2006 – Aşka Sürgün (Zilan) (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Nermin) (TV Dizisi)