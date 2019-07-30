Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan boşanma sinyali

Los Angeles'daki Malibu sahilinde 29 Temmuz 2014 yılında hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerindeki dalgalanmaların ardından dün 5'inci yıllarını geride bıraktılar.

HİÇBİR PAYLAŞIM YAPMADILAR

Son bir yıldır boşanacakları konuşulan Beren Saat de, Kenan Doğulu da önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıl dönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER

Her yıl sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarla evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çift, bu yıl sessizliğe gömüldü. İkilinin herhangi bir paylaşım yapmaması hayranları tarafından boşanma sinyali olarak yorumlandı.

Kenan Doğulu, her yıl paylaşımlarını şu şekilde yapmıştı;

2018

2017