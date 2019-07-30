Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan boşanma sinyali
2014 yılında romantik bir düğünle dünya evine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan boşanma iddialarını güçlendirecek bir adım geldi.
Los Angeles'daki Malibu sahilinde 29 Temmuz 2014 yılında hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerindeki dalgalanmaların ardından dün 5'inci yıllarını geride bıraktılar.
HİÇBİR PAYLAŞIM YAPMADILAR
Son bir yıldır boşanacakları konuşulan Beren Saat de, Kenan Doğulu da önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıl dönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.
SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER
Her yıl sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarla evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çift, bu yıl sessizliğe gömüldü. İkilinin herhangi bir paylaşım yapmaması hayranları tarafından boşanma sinyali olarak yorumlandı.
Kenan Doğulu, her yıl paylaşımlarını şu şekilde yapmıştı;
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Öyle bedavaya boşanmak yoohh Kenan efendiiiiCevap Yaz Yayından Kaldır
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BOŞANIRSA BEN TALİBİM BEREN''E. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çok ta fi fi yani , türkiye cumhuriyet tarihinin 2 no''lu en sevilmeyen çiftisinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ehhhh sizde milletle dalgamı geçiyorsunuz bıktırdınız be artık öfffffCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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YA Bİ RAHAT BIRAKIN İNSANLARI, AYRILACAKLARSA DA BERABERLERSE DE KENDİ BİLECEKLERİ İŞ, BASKI YAPIP DURMAYIN İNSANLARA. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kenan ünlü olmuşsun ama adam olamamışsın. eşinle kapıdan çıkarken önden sen çıkış yapmışsın biraz kibar ol öncelik kadınındır.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BİZENE LANCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BENDE BOSANACAKLARINI DÜSÜNÜYORUM VE SUCLU OLAN KISI DE KENAN DOGULUDUR KESIN -Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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tipleri aynı birbirinin ikizi gib.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Boşanın herkez rahatlasın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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