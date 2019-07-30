Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan boşanma sinyali

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan boşanma sinyali

2014 yılında romantik bir düğünle dünya evine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan boşanma iddialarını güçlendirecek bir adım geldi.

Los Angeles'daki Malibu sahilinde 29 Temmuz 2014 yılında hayatlarını birleştiren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerindeki dalgalanmaların ardından dün 5'inci yıllarını geride bıraktılar.

HİÇBİR PAYLAŞIM YAPMADILAR

Son bir yıldır boşanacakları konuşulan Beren Saat de, Kenan Doğulu da önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıl dönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER

Her yıl sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarla evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çift, bu yıl sessizliğe gömüldü. İkilinin herhangi bir paylaşım yapmaması hayranları tarafından boşanma sinyali olarak yorumlandı.

Kenan Doğulu, her yıl paylaşımlarını şu şekilde yapmıştı;

2018
2017
2016
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (15)

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.