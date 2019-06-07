Beren Saat'ten hayatını kaybeden Aykut Cömert için duygusal veda

Bir süredir kanserle mücadele eden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, ölümüyle ünlü isimleri yasa boğdu. Cömert ile birçok çalışmaya imza atan Beren Saat'de arkadaşının ölüm haberinden sonra veda mesajı yayınladı.

Beren Saat Instagram hesabından paylaştığı mesajında;

"Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız.

Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et." ifadelerini kullandı.