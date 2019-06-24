Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden iddiaları doğrulayan hareket!

Saat ile Doğulu çifti, haklarında öne sürülen boşanacakları haberlerini her defasında kesin bir dille reddetseler de her geçen gün ortaya çıkan detaylar, boşanma iddialarını tekrar gündeme getiriyor. Beren Saat'in, eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü için Instagram da paylaştığı not, Doğulu'nun eşini aldatmış olabileceğini akıllara getirmişti. Son olarak ünlü çift ayrı ayrı tatil yapmayı tercih ederek haberleri güçlendirdi.

KENAN DOĞULU'NUN EŞİNİ ALDATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Güzel oyuncu Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi. Evlendikleri günden bu yana her hareketleri boşanacaklarına yorulsa da Saat ile Doğulu bu iddiaları daima yalanlamışlardı. Ancak ünlü oyuncu Beren Saat'in sosyal medya paylaşımları 'boşanıyorlar mı?' sorusunun sorulmasına neden oluyor. Beren Saat'in, eşinin doğum gününe yönelik Instagram hesabından paylaştığı not, boşanma söylentilerinin yanı sıra Doğulu'nun eşini aldattığı düşüncesini doğurmuştu.

''SONRA BİR NOKTADA SEN MASUMİYETİNİ KAYBETTİN''

Beren Saat paylaşımında; ''Ben oyun arkadasimi buldum galiba" dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba'nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum.'' ifadelerini kullandı.

ÇİFT AYRI TATİL YAPMAYI TERCİH ETTİ

Zaman zaman ayrı ayrı görüntülenseler de ilişkilerinde bir pürüz olmadığını dile getiren ikili, yaşanan son gelişmeyle birlikte dedikoduları güçlendirdi. Beren Saat, Netflix'te seyirciyle buluşacak olan 'Atiye' dizisinin çekimlerine ara vererek set ekibiyle tatile çıktı. Doğulu ise ağabeyi Ozan Doğulu ve kardeşi Canan Doğulu ile tatil yapmayı tercih etti.