Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...

50 yaşına giren Ozan Doğulu, "Sevgilim güzel bir etkinlik organize etti. Bana doğum günü nedeniyle gitar hediye etti. Aile üyelerimiz ve dostlarımızla olduğumuz için mutluyuz" ifadelerin ikullandı.

TRANSPARAN ELBİSESİ OLAY OLDU

Geceye eşi Kenan Doğulu ile katılan Beren Saat, transparan bir elbise tercih etti. Saat, tercih ettiği kıyafetle partiye damga vurdu. Ünlü oyuncu, "Kıyafetim beğenildi. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"BU YORUMU KABUL ETMİYORUM"

Partiye katılan Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyerek bazı sanatçılara gönderme yapmasına değindi.

Seçkin, "Bu yorumu kabul etmiyorum. Ben de mayo ile sahneye çıkıyorum. Sonuçta şov yapıyoruz. Gençlerin, sahneye çıkan sanatçıların kıyafetlerini örnek alacağını düşünmüyorum. O nedenle İzzet Yıldızhan'ın açıklamasını komik buldum." dedi.

AŞK YAŞADIKLARINI DOĞRULADI

Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açan iş insanı Önder Öztarhan partiye tek başına geldi. Öztarhan, Enver ile aşk yaşadıklarını doğruladı.

OZAN DOĞULU'NUN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN RENKLİ KARELER