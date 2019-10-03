Benzin istasyonunda silahlı kavgada 5 kişi birbirine girdi

Benzin istasyonunda silahlı kavgada 5 kişi birbirine girdi

Sarıyer'de trafikte tartışan iki araç sürücüsü benzinlikte birbirine girdi. Silahların kullanıldığı kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgada 5 kişi yaralandı. O anlar ise benzinliğin güvenlik kameralarına yansıdı.

03.10.2019 11:35
Benzin istasyonunda silahlı kavgada 5 kişi birbirine girdi

Sarıyer'de trafikte tartışan iki araç sürücüsü, benzin istasyonuna girerek kavga etti. Silahların kullanıldığı olayda 5 kişi yaralandı. Benzin istasyonundaki dehşet anları kameraya kaydedildi.

YOLDAKİ TARTIŞMA BENZİNLİKTE DEVAM ETTİ

24 Eylül günü 02.00 Seyrantepe TEM Oto'nda yaşanan olayda, trafikte seyreden iki araç şoförü yol verme nedeniyle tartıştı. Birbirlerinin üzerine araç süren sürücüler, devamında benzin istasyonunda girdi. Burada sürücüler ve araçlarda bulunan arkadaşları birbirine girdi. Benzin istasyonunun market kısmında devam eden kavgada 5 kişi darp nedeniyle yaralandı.

SİLAHLA KAFASINA VURDU

Benzin istasyonundaki dehşet anları kameralara da yansıdı. Görüntülerde kavga eden şahıslar benzin istasyonunun market kısmına giriyor. Burada devam eden kavgada iki şahsın elindeki silah dikkat çekiyor. Yaşanan kavga sırasında büyük panik yaşayan market çalışanları ise dışarı kaçıyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevliler, olaya karıştığı tespit edilen Ersin V. (27), İsmail A. (23), Murat Cihan A. (20), Ali Rıza A. (24), Murat Gül A. (27) ve İpek A. (22) isimli 6 şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerden İsmail A. ve Murat Cihan A.'nın üst aramasında olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan İpek A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen Ersin V. ve Ali Rıza A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan İsmail A, Murat Cihan A. ve Murat Gül A. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (7)

  • KURT:
    OHHH NE YAPARSAN YAP SERBESTSİN YARIN SİLAH ALICAM KAFAM ESTİKÇE ZORBALIK YAPICAM NASILSA ANAYASAL HAKKIM ZORBALIK DEĞİL Mİ. VALLAHA DA BİLLAHA DA ALACAĞIM O SİLAHI SONRA KİMSE BANA BİR ŞEY DEMESİN ÇIKARIP DAYARIM ŞAKAĞINA. CEZASI YOKSA YASAL DEMEKTİR
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  • NOKTA:
    kanun olmassa herkes kendi kanunu kendi yapmaya kalkar bu hayvanlaları serbest bırakırlar şimdi iki gün sonra ortamda şöyle yaptık diye gerile gerile anlatırlar onun bunun çocukları
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  • ADAMIN BİRİ:
    tiplere bakın hepsi barzo bunların . . . topluma hiçbir faydası olmayan gereksiz insanlar
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