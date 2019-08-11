Bensu Soral, küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu
Güzel oyuncu Bensu Soral, verdiği küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu.
Ekranların aranan yüzü Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile aralarında sorun yaşandığına dair haberlerle magazin gündeminde yer almıştı. Tatil paylaşımları yapan Soral, ünlülerin küvette poz verme modasına uydu.
BİKİNİ İLE KÜVETE GİRDİ
Tanıtımını üstlendiği marka için bikinisi ile küvete giren oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Güzel oyuncunun, binlerce beğeni alan küvet pozunu yorumlara kapatması dikkat çekti.
EVLİLİĞİNDE KRİZ ÇIKTI İDDİASI
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın kıskançlık nedeniyle evliliğinde kriz yaşandığı ve ünlü çiftin boşanacağı iddiası ortaya atılmıştı.