Benimle Söyle yarışmasına Eftalya Fettahoğlu damga vurdu

Kanal D'de Enes Arıkan ve Birce Akalay'ın sunumuyla ekranlara gelen Benimle Söyle yarışmasının yarı finalinde Eftalya Fettahoğlu "Türkmen Gelini" türküsüyle kendine hayran bıraktı.

YARIŞMANIN EN BÜYÜK FAVORİSİ

Dün akşam yayınlanan Benim Söyle yarı finalde sergilediği yüksek performansla en yüksek puan alan Eftalya Fettahoğlu yarışmanın en büyük favorisi oldu.

İLK ŞARKISIYLA HAYRAN BIRAKMIŞTI

Eftalya Fettahoğlu yarışmanın ilk bölümlerinde İsrailli ünlü şarkıcı Mor Karbasi ile özdeşleşen Judia şarkısının girişiyle başladığı performansıyla izleyicileri ve jüriyi bir anda kendine bağlamıştı.

EN YÜKSEK PUANI ALDI

Eftalya Fettahoğlu başlangıçtaki avantajını kullanarak yarışmadaki başarısını dün akşam yayınlanan bölümle zirveye taşıdı. Fettahoğlu seslendirdiği "Türkmen Gelini" türküsüyle en yüksek puanı alarak finale gitmeye hak kazandı.