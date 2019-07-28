Benimle Söyle yarışmasına Eftalya Fettahoğlu damga vurdu
Kanal D'nin sevilen ses yarışması Benimle Söyle'ye Eftalya Fettahoğlu damga vurdu. Fettahoğlu söylediği türküyle yarı finalin en yüksek puanını aldı.
Kanal D'de Enes Arıkan ve Birce Akalay'ın sunumuyla ekranlara gelen Benimle Söyle yarışmasının yarı finalinde Eftalya Fettahoğlu "Türkmen Gelini" türküsüyle kendine hayran bıraktı.
YARIŞMANIN EN BÜYÜK FAVORİSİ
Dün akşam yayınlanan Benim Söyle yarı finalde sergilediği yüksek performansla en yüksek puan alan Eftalya Fettahoğlu yarışmanın en büyük favorisi oldu.
İLK ŞARKISIYLA HAYRAN BIRAKMIŞTI
Eftalya Fettahoğlu yarışmanın ilk bölümlerinde İsrailli ünlü şarkıcı Mor Karbasi ile özdeşleşen Judia şarkısının girişiyle başladığı performansıyla izleyicileri ve jüriyi bir anda kendine bağlamıştı.
EN YÜKSEK PUANI ALDI
Eftalya Fettahoğlu başlangıçtaki avantajını kullanarak yarışmadaki başarısını dün akşam yayınlanan bölümle zirveye taşıdı. Fettahoğlu seslendirdiği "Türkmen Gelini" türküsüyle en yüksek puanı alarak finale gitmeye hak kazandı.
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İlk kez utandım lan bir hemşerimden bu ne rezillik böyle dümenden yalandan yere kapanmış ki bu sadece tarz olmuş Allah ın emri adına olmadığı kesin,heleki şu tipe sıfata bak ya şaka gibi harbidenCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ÖNCE TİPİNİ DEĞİŞDİRSİN GERİSİNİ SONRA DÜŞÜNÜRÜZ.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ses gerçekten çok güzel de . . . . Parçayı süslemesi , gırtlak oyunu biraz abartılı oldu gibi . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz Nasıl ölürseniz öyle dirilirsinizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Türbanindan utan. ALLAH icin kapandiysan git evinde ozur Kuran oku. Sesinle erkekleri bastan cikarma. Terbiyesiz cahilCevap Yaz 4 19 Yayından Kaldır
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piyasaya şarkıcıyım diye çıkanlara bin çeker allahım vermiş nefis bir ses . . .Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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basini acsa daha cok ilgi ceker3 9 Yayından Kaldır
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Gerçekten güzel söylüyorCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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vay kapaliya bak heleCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır