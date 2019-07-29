Benimle Söyle'nin şampiyonu yaptığı açıklamayla herkesi kahkahaya boğdu
Benimle Söyle yarışmasının şampiyonu dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu. Birinci olan Uğur Öz, araba ödülünü kazandıktan sonra "Ehliyetim yok" diyerek izleyicileri kahkahaya boğdu.
Sunuculuğunu Enis Arıkan'ın yaptığı jüri koltuklarında usta isimlerin yer aldığı Benimle Söyle yarışması dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada şampiyon olan Uğur Öz'ün söyledikleri ise herkesi kahkahaya boğdu.
"EHLİYETİM YOK"
Birbirinden başarılı yarışmacılar, Birce Akalay'ın kaptanlığını yaptığı 100 jürinin kendisiyle birlikte şarkısını söylemesi için mücadele etti. Birinci olan isim araba ödülünü kazandı. Uğur Öz, araba ödülünün anahtarını alınca "Ehliyetim yok" diyerek herkesi güldürdü.
Yarışmada finale kalan Eftelya Fettahoğlu 66, Dila Kışla 54, Uğur Öz ise 88 jüri üyesini ayağa kaldırdı.
YORUMLAR (8)
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Eftelya ile evlensinler, arabayı beraber sürerler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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eftelya finalde yanlış parçalar yanlış strateji uyguladıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fuzuli program fuzuli kanal ve fuzuli sanatçı görünümlü goygoycular olunca böyle tuhaf skeç ayarında bir yapım çıkıyor ortaya işte,neyseki bitti verilmiş sadakanız varmış ey ahaliCevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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Uğur benim liseden arkadaşım sivasın yiğidosu şimdi hak ettiği yer de her zaman böyle efendi ve naifti bağlama çalar türkü söylerdi ailecek sesleri güzel desem yeridir ayrıntı olarak kız kardeşinin adı mihriban düet yapabilme şansları olsa eminim onu da çok beğenirdiniz onun adına çok mutluyum umarım daha iyi yerlere gelir.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Uğur makberi söylerken zaten gönüllerin birincisi olmuştu. çok sevindim gerçekten.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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hak etti ve kazandı yanındaki o eftelya denen kızın kazanmamasına çok sevindim çok fazla kendini parçaladı çığlık çığlığa uğur öz hiç kendini sıkmadan yormadan söyledi her zaman ayrıca çok efendi. orda juri birşey anlatıyor eftalya nın yüzü gözü eğiliyor bi hareketler bi tripler çok iyi oldu naifliği ve efendiği ile ve en önemlisi sesiyle aldı uğur öz. . .Cevap Yaz 24 11 Yayından Kaldır
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orda sanatçı olsaydı eftelya birinci olacaktıCevap Yaz 14 20 Yayından Kaldır
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eftelya daha iyi yarışmalara layıkCevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır
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