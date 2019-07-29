Benimle Söyle'nin şampiyonu yaptığı açıklamayla herkesi kahkahaya boğdu

Sunuculuğunu Enis Arıkan'ın yaptığı jüri koltuklarında usta isimlerin yer aldığı Benimle Söyle yarışması dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada şampiyon olan Uğur Öz'ün söyledikleri ise herkesi kahkahaya boğdu.

"EHLİYETİM YOK"

Birbirinden başarılı yarışmacılar, Birce Akalay'ın kaptanlığını yaptığı 100 jürinin kendisiyle birlikte şarkısını söylemesi için mücadele etti. Birinci olan isim araba ödülünü kazandı. Uğur Öz, araba ödülünün anahtarını alınca "Ehliyetim yok" diyerek herkesi güldürdü.

Yarışmada finale kalan Eftelya Fettahoğlu 66, Dila Kışla 54, Uğur Öz ise 88 jüri üyesini ayağa kaldırdı.