Benim Adım Melek yok mu, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Dizi neden geç başlıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bugün yok mu, geç mi başlayacak merak edildi. Normalde saat 20:00 'da başlayan dizi bugün aynı saatinde başlamadı. Bunun ardından izleyiciler dizi ne zaman, saat kaçta başlıyor merak etti. Peki, Benim Adım Melek yok mu, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek 21 Nisan Çarşamba ne zaman başlıyor?

Benim Adım Melek saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Benim Adım Melek final mi yapacak, bitecek mi? Benim Adım Melek yok mu, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Dizi neden geç başlıyor?

BENİM ADIM MELEK NEDEN YOK, GEÇ Mİ BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek normalde her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Yani Benim Adım Melek 21 Nisan Çarşamba günü saat 20:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'de Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı olduğundan dolayı dizi biraz geç başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Benim Adım Melek

23:45 - Maveraya Yolculuk