Benim Adım Melek yeni saati ne zaman, neden geç başlıyor? Benim Adım Melek bitiyor mu, final mi olacak?

Benim Adım Melek saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Benim Adım Melek final mi yapacak, bitecek mi? Benim Adım Melek yok mu, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Dizi neden geç başlıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bugün yok mu, geç mi başlayacak merak edildi. Normalde saat 20:00 'da başlayan dizi bugün aynı saatinde başlamadı. Bunun ardından izleyiciler dizi ne zaman, saat kaçta başlıyor merak etti. Peki, Benim Adım Melek yok mu, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek 21 Nisan Çarşamba ne zaman başlıyor?

BENİM ADIM MELEK NEDEN YOK, GEÇ Mİ BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek normalde her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Yani Benim Adım Melek 21 Nisan Çarşamba günü saat 20:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'de Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı olduğundan dolayı dizi biraz geç başlayacak.

BENİM ADIM MELEK BİTİYOR MU?

Dizi Ramazan ayında 20:30 'da başlayacaktır. Dizi bitmiyor veya final yapmıyor. Sadece yarım saat geç başlayacaktır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Benim Adım Melek

23:45 - Maveraya Yolculuk

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay'a ulaşamayan Funda Adana'da duramaz ve Antep'e döner. Alpay, yurtdışına kaçacağı günü beklerken, Funda'nın döndüğünü duyan Kerem babasını bulmak için kapıya dayanır.Funda ile aralarında çıkan tartışmadan sonra konağa dönen Kerem'i polis gözaltına alır. Melek ve Halil, bir yandan da Alpay'ın izini sürmektedir. Halil'in olan bitende Kenan'ın parmağı olduğundan şüphelenmektedir. Ancak kimseyi buna ikna edemeyince Kenan'ın peşine düşer. Alpay'ı sakladığına neredeyse emin olan Halil, Kenan'ın evine baskın verir. Halil Alpay'ı orada bulacak mı? Gözleri önünde oğlu gözaltına alınan Melek, Kerem'in Funda'nın bebeğine kastettiğini öğrenince ne yapacak? Ömer tayin işlemlerini durdurmayı başarabilecek mi yoksa ailesini ve Defne'yi geride bırakıp gitmek zorunda mı kalacak? Kerem üstüne atılan iftiradan kurtulabilecek mi?