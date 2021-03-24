Benim Adım Melek neden yok, bitti mi, saat kaçta başlıyor? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek bugün TRT 1'de başlayacak. Fakat tam saatinde başlamayan dizinin ne zaman başlayacağı merak edildi. Bugün Türkiye - Hollanda maçı olduğu için Benim Adım Melek dizisi biraz geç başlayacak. Peki Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

Bugün 2022 FIFA Dünya Kupası Türkiye-Hollanda grup eleme maçı var. Bu bakımdan Benim Adım Melek biraz geç başlayacak. Peki dizi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Benim Adım Melek neden yok? Benim Adım Melek bitti mi?

BENİM ADIM MELEK NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Benim Adım Melek her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de başlıyor. Fakat bugün TRT 1'de Türkiye-Hollanda grup eleme maçı olacağı için dizi biraz geç başlayacaktır. 24 Mart Çarşamba Benim Adım Melek dizisi saat 22:00 'da başlayacak. Dizi final yapmadı ve bitmemiştir. Dediğimiz gibi maç olduğundan dolayı geç başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda (İlk yarı)

21:00 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda (İkinci yarı)

22:00 - Benim Adım Melek (Özetsiz yeni bölüm)

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriy

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan