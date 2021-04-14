Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak?

Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından seyirciler tarafından Benim Adım Melek bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek geç mi başlayacak?

Benim Adım Melek yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Benim Adım Melek saat 20:00'da mi 21:00'da mı başlayacak? Benim Adım Melek neden yok, ne zaman? Benim Adım Melek bugün yayınlanmayacak mı? TRT 1 yayın akışı! Detaylar haberimizde.

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek normalde her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Yani Benim Adım Melek 14 Nisan Çarşamba günü saat 20:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'de Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı olduğundan dolayı dizi biraz geç başlayacak.

BENİM ADIM MELEK NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

TRT 1'de 18:30 ve 20:30 saatleri arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olacaktır. Bundan dolayı Benim Adım Melek dizisi yarım saat geç başlayacak. Dizi 20:30 'da yeni bölümü ile ekranlara gelecektir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Benim Adım Melek

23:45 - Maveraya Yolculuk

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan