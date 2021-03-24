Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? 24 Mart Çarşamba Benim Adım Melek neden yok, final mi yaptı?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek bugün TRT 1'de başlayacak. Fakat tam saatinde başlamayan dizinin ne zaman başlayacağı merak edildi. Bugün Türkiye - Hollanda maçı olduğu için Benim Adım Melek dizisi biraz geç başlayacak. Peki Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

Bugün 2022 FIFA Dünya Kupası Türkiye-Hollanda grup eleme maçı var. Bu bakımdan Benim Adım Melek biraz geç başlayacak. Peki dizi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Benim Adım Melek neden yok? Benim Adım Melek bitti mi?

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bu hafta Saat 20:00 'da Türkiye-Hollanda maçı olacağı için dizi biraz geç başlayacak. Dizinin yeni bölümü özetsiz şekilde saat 22:00 'da ekranlara gelecek.

BENİM ADIM MELEK NEDEN YOK, BİTTİ Mİ? FİNAL Mİ YAPTI?

Benim Adım Melek her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de başlıyor. Fakat bugün TRT 1'de Türkiye-Hollanda grup eleme maçı olacağı için dizi biraz geç başlayacaktır. 24 Mart Çarşamba Benim Adım Melek dizisi saat 22:00 'da başlayacak. Dizi final yapmadı ve bitmemiştir. Dediğimiz gibi maç olduğundan dolayı geç başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda (İlk yarı)

21:00 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda (İkinci yarı)

22:00 - Benim Adım Melek (Özetsiz yeni bölüm)

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mithat ve Seyran, Gülce'nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan'dan yardım ister ama ne Gülce'den ne de Erdal'dan bir iz yoktur. Zümrüt'ü Halfeti'de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali'yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Ömer, karısı Defne'nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay'ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan'ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan'dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda'ya ne ceza kesecek?

İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin'de İkra'nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra'nın abisi gerçekten Mardin'de midir? Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt'ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriy

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan