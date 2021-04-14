Benim Adım Melek Mithat öldü mü, diziden mi ayrılacak? (Saim Güveloğlu) Mithat ölecek mi, diziden mi çıkacak?
Benim Adım Melek dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mithat'ın vurulduğu görülüyor. Bunun ardından seyirciler Mithat ölecek mi, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak? gibi soruların cevaplarını araştırdı. Peki, Benim Adım Melek Mithat ölüyor mu, ölecek mi, diziden mi çıkacak?
Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mithat vuruluyor ve yere yığılıyor. Bunun ardından Mithat ölecek mi, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak? Saim Güveloğlu diziden mi çıkacak? merak edildi. Detaylar haberimizde.
BENİM ADIM MELEK MİTHAT ÖLECEK Mİ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?
Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanında Mithat'ın vurulduğu görülmektedir. Bunun üzerine seyirciler Mithat ölecek mi, diziden mi ayrılacak araştırmaya başladı. Konu hakkında dizinin resmi hesaplarından bir açıklama yapılmadı. Fakat fragmanda Mithat'ın vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı görülmektedir. Yeni bölüm 2. fragmanında ise cenaze olduğu görülmektedir. Mithat ölecek mi, diziden mi ayrılacak bugünkü yayınlanan yeni bölümde netlik kazanacak.
BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?
Nehir Erdoğan : Melek
Kutsi : Halil
Kaan Çakır : Alpay
Şerif Sezer : Nefise
Mustafa Mert Koç : Ömer
Rabia Soytürk : Defne
Ulvi Kahyaoğlu : Kerem
Ece Özdikici : Funda
Hande Kaptan : Kadriye
Muharrem Türkseven : Mahmut
Poyraz Ar : Seyit Ali
Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ
İsmail Açıl : Adnan