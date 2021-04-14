Benim Adım Melek Mithat öldü mü, diziden mi ayrılacak? (Saim Güveloğlu) Mithat ölecek mi, diziden mi çıkacak?

Benim Adım Melek dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mithat'ın vurulduğu görülüyor. Bunun ardından seyirciler Mithat ölecek mi, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak? gibi soruların cevaplarını araştırdı. Peki, Benim Adım Melek Mithat ölüyor mu, ölecek mi, diziden mi çıkacak?