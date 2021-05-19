Benim Adım Melek final mi yapıyor, bitti mi? Benim Adım Melek bitiyor mu? Benim Adım Melek sezon finali mi olacak tamamen bitiyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek bugün final bölümü ile ekranlara geliyor. Bunun ardından izleyiciler Benim Adım Melek neden bitiyor, final mi olacak, sezon finali mi yoksa tamamen bitiyor mu merak etti. Peki, Benim Adım Melek tamamen bitecek mi, neden bitiyor? Detaylar haberimizde.

Benim Adım Melek neden bitiyor izleyiciler tarafından merak edildi. Ekranların sevilen aile dizisi Benim Adım Melek bugün final bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler Benim Adım Melek'in sezon finali mi yoksa tamamen final mi yapıyor merak etti. Benim Adım Melek dizisinde final bölümünde ne oldu? Ayrıntılar haberimizde.

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek her Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

BENİM ADIM MELEK BİTİYOR MU, FİNAL Mİ OLDU?

Benim Adım Melek 19 Mayıs Çarşamba günü yani bugün final bölümü ile ekranlara geldi. Sosyal medyada yapılan resmi açıklamaya göre Benim Adım Melek bugün final yapacak.

Açıklama şu şekilde:

"Seyit Ali dede Man, white haired #BenimAdımMelek final bölümüyle bu akşam 20.00'de #TRT1'de Pırıltılar @trt1 @usyapimtv"

Buna göre dizi bugün final bölümü ile ekranlara gelecektir.

BENİM ADIM MELEK TAMAMEN Mİ BİTİYOR YOKSA SEZON FİNALİ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre dizi tamamen bitecek. Çünkü sezon finali olsaydı 'sezon finali' olarak belirtilirdi. Fakat final olarak açıklama yapılmıştır.

BENİM ADIM MELEK FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alpay'n ölümünden sonra Defne ve Kerem, ne hissedeceğini bilemez bir haldedir. Babalarına olan öfkeleri onun ölümü ile sönmüştür… Küçül Seyitali olan bitenden habersizdir. Alpay'ın cenazesini kaldırmak onca şey sonrasında yine Karadağlara düşecektir. Ama bu cenazeye sürpriz bir cenaze daha eklenecektir. Melek ve Halil, Alpay'ın ölümünden sonra Kenan'ın peşine düşer. Funda ise panik haldedir. Mektupları öğrenen Kenan, onun da peşindedir.

Otelden atılan Funda beş kuruş parasız sokaklarda kalır. Bir yandan da hayatının tehlikede olduğunu düşünen Funda'nın yardımına yine Halil ve Melek koşar ve Funda'yı locada saklarlar. Halbuki Kenan çoktan hayatına kıymıştır. Kenan'ın intiharını kimse hala bilmemektedir. Polisler her yerde Kenan'ı ararken oğlunun yanında yatan cansız bedenini nasıl keşfedecekler?

Vildan'ın mektuplardan haberi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ömer ve Zümrüt bunu öğrenince ne yapacak? Vildan, Ömer ve Zümrüt'ü affedecek mi? Vildan'ın mektuplardan haberi olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Kenan'ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan